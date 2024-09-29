Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor'u ağırladı. Bordo-mavili ekip sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına'da teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"5 maçtan sonra kazanmak önemliydi. Daha önce kazanmamız gereken maçlarda puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç iyi değil. Kazanmamız önemliydi. Oyuncularımız kazanma arzusunu gösterdi. Gol arayışlarında iyiydik. İsteklerimiz kalitemizle örtüşmedi sonrasında. Hatalarımız var. İkinci yarıda kendiliğinden panik geldi, kontrolü kaybettik. Onun dışında bakınca hak ettik. Oyun düzenimiz, felsefemiz, ruhumuz emareler veriyor ama biz daha iyi işler yapmak zorundayız. Bugün için mutluyuz. Oyuncular emek verdiler, karşılığını almak önemliydi. Karşılığını almasalar moralleri bitecekti. Umarım dinlendikten sonra tekrar toparlanacağız. Göztepe maçına bakacağız. Bu maçla işimiz bitti. Yarından itibaren Göztepe maçına bakacağız."