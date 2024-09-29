Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemini eleştirdi. İşte Doğan'ın sözleri... | Trabzonspor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemini eleştirdi.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

''Halil Umut Meler, bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Meler'in yönetimi sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik.''