Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo mavililer rakibini 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Edin Visca ve 45 ve 54. dakikada Simon Banza kaydetti.
Konyaspor'un golleri ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 90. dakikada Hamidou Keyta'dan geldi. Konuk ekipte Umut Nayir 80. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Trabzonspor puanını 8 yaparken Konyaspor ise 8 puanda kaldı.
VISCA, 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ
Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.
Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.
Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.