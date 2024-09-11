Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİR ŞENOL HOCAYI GÜZEL KARŞILADI"

Tivibuspor'a konuk olan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in imza sürecine dair olarak; "Şenol hocamız bizim efsanemiz. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan isimlerin başından geliyor. Trabzon'da yaptıkları belli. Kariyerini konuşmanın gereği yok. Trabzonspor'da da İstanbul'da da şampiyonluk yaşadı. Şehir, hocayı güzel karşıladı. Aramızda çok uzun süren bir görüşme olmadı. Şart veya bir öngörüde bulunmayarak hocalık yapmak istediğini söyledi. Sürecin hayırlı olacağını düşünüyorum. Dönem dönem onun da böyle sıkıntılı dönemleri oldu. İyi geçireceğimizi düşündüğümüz bir karar oldu. Tüm Trabzonsporluların yapması gereken teknik heyet ve oyunculara destek çıkmak. Tecrübelerini bize aktarma konusunda çok iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz yine zirve." dedi.

"ŞENOL HOCAYI DENEYİMİ ÖNE GEÇİRDİ"

Teknik direktörlük tercihi konusundaki süreci de değerlendiren Doğan şunları söyledi; "Faih Tekke de Şenol Güneş de Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri: Fatih hoca kariyerine güzel başladı ve öyle gidiyor. Yönetimde kimse iki isme de karşı çıkmadı. İki isimden de faydalanmak zorundayız. Hüseyin hocadan da faydalanmalıyız. Hatta şu an takımda. Şu an siyasi bir baskı yok. Olamaz da. Gerçekten ikisi de bu kulübe yıllarını vermiş değerler. İkisine de sahip çıkılmalı. Bugün Şenol Güneş'tir. Yarın Fatih Tekke'dir. Yarın Hüseyin'dir. Herkes başarılı sonuçlar kadar iyi sonuçlar bekliyor. Bunu ben de istiyorum. Bizi kaostan çabuk çıkarabileceğini düşündüğümüz ismi tercih ettik. Edin Terzi ve Sergen Yalçın ile görüşmedim."

"İSTİKRARSIZLIK VAR"

"Evet bir istikrarsızlık var. Nenad Bjelica'nın doğru isim olduğunu yanlış anlamışım. Saha dışında iyi işler yaptık ama istediğimiz sonuçları alamadık. Aslında Bjelica çok başarılı olmuş ve önemli takımları çalıştırmış bir isimdi. Ama bizde sağlayamadı. Kendisi de kabul etti. İdmanlarda vs. bu apaçıktı ama maçlarda olmadı. Güzelce yollarımızı ayırdık. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Büyük istekle geldi. İlk sezonu iyi bir yerde bitirdik. Aslında 3.'lük başarısızlık ama mevcut şartlara göre en iyi durumdu. Kupa maçından sonra başlayan süreç bu sezona da etki etti. O da bunu söyledi. Baskı da etkiledi. Bunlar bizi etkilemez ama dışardn gelen biri. Trabzonspor'u bizler kadar düşünüyordu.Gelirken de giderken de bunu ortaya koydu. Ama olmadı. İşin gerçeği bu. Sahada turu geçemiyorsan, sonucu alamıyorsan haksızsın. Hoca da ben de haksızız. Güzel bir şekilde ve nezaket içerisinde yolları ayırdık. Düşüncelerimiz sahaya yansımadı. Türkiye'nin 4 büyük takımından birinin taraftarları bu sonucu kabul etmiyordu. Ben de etmiyordum. Ama böyle bir durum ortaya çıktı. İstikrarı korumak lazımdı. Bir maç oynamıştık. Rapid Wien karşılaşmaları geldi. Hocamız aklındaki sistemi oturtabileceğini düşünüyordu. "

"ŞOTA ARVELADZE OLMADI"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şota Arveladze ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını söyledi.

BEŞİKTAŞ MAÇI VE METE VARDAR

Doğan, Beşiktaş maçına yönelik olarak, Asbaşkan Mete Vardar konusunda da cevap vererek; "Hocanın hikayesi olduğunu sanmıyorum. Şampiyonluk istiyor. Onlar bizim dost kulübümüz. Çok beyefendi bir başkanı var. Kendisiyle de konuştum. Yöneticiler söylemlerinde daha dikkatli olmak zorunda. Gerekli bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Mete Vardar'a da sorsanız aynısını der. Sonrasında cevap geliyor. Kimse ile problemimiz yok. Bize dokunmazsan hiçbir şey olmaz ama dokunursan her şey olabilir. Bizimle ilgili konulara girmesinler." diye konuştu.

"LUNDSTRAM HOCA İLE KARŞILAŞMADI BİLE"

Yeni transferlerden Lundstram'ın ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan bordo mavililerin başkanı; "Hocai le karşılaşmadı bile. Oyuncunun sakatlığı var. Her hocanın farklı bir yapısı var. Herkesin kendine göre bir sistemi var" dedi.

"HOCADAN TALEP GELMEDİ"

Gift Orban ve bazı oyuncularla görüştüklerini dile getiren Doğan; "Hocamızdan herhangi bir talep gelmedi. Ama talep gelirse yerine getirmek için çalışmalara başlarız. Bu konuda bize dönüş olmadı. Olduktan sonra yönetim kurulumuzla istekleri yerine getirmek için elinden geleni yapar. Orban için hem oyuncuyla hem kulübüyle görüştük. Oyuncuyla sorun yaşamayız. Hocamız kendi taktiği kapsamında kimi isterse biz onun peşine gideriz. Onuachu daha önce kiralık oynayan bir oyuncuydu. Talebi de bizde oynamaktı. 15 milyon euro istediler. 8 milyon euro verdik. Şu an öyle bir parayı veremeyiz. Performansından memnunum ama 21-22 yaşındadır. Hocamız istiyordur. Bir şekilde bulur veririz. 30-40 yaşındaki bir oyuncuya bu paraları vermememiz gerekir. Hemen hemen her gün görüşüyoruz. Rafa kalkmadı. Kulübünün durumu da ortada. Halen gündemde."

"BANZA'DAN BEKLENTİLER YÜKSEK"

Doğan, yeni santrfor Banza hakkında ise; "İzleme ekibinin önerdiği bir oyuncuydu. Çok önemli bir futbolcu. Hemen anlaştık. Yarın Trabzon'da olacak. Yeni bir oyuncu. Bizim çok ciddi bir beklentimiz var. İkinci bir santrfor istenirse onu da almaya çalışacağız. 6 aydır oyuncu izliyorduk. Transfere erken başladı. Transferde alamadığımız tek oyuncu Onuachu oldu. Cham'a 12 milyon euro verip alabilirdik ama 4'e aldık." diye konuştu.

CHAM'IN TRANSFER SÜRECİ

Muhammed Cham'ın transfer sürecini de değerlendiren Doğan; "Kulübüyle anlaşma sağladık. Kontratlar imzalandı. Sağlık kontrolleri ve seyahat izni verildi. Kulübü 2 kat teklif geldiğini söyleyerek teklifi reddettiklerini dile getirdi. Bizden de o parayı istediler. Gerekirse FIFA'ya gideceğimizi belirttik. Bir eksiğimiz yoktu. Kulübü işin dönmeyeceğini anlayınca onay verdi." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN YANLIŞI"

Son senelerdeki yüksak sayıda transferlerle ilgili de konuşan Doğan; "Aslında bu Türk futbolunun yanlışı. Tüm kulüpler yüksek bedellere oyuncu alıp gönderebiliyor. Taraftar 10 da 15 de yapsan az görüyor transfer sayısını. Şenol hoca ile birlikte bu durumu değiştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN YANLIŞI"

Çok sayıda fesih yapıldığı konusunda ise Ertuğrul Doğan; "Her fesih sonrası çok soru geliyor. Biz alırken de makul ücrete alıyoruz. Kendi parana göre alıyorsun. O gün aldığın Yunan oyuncuyu neden parayla satmadın diye tepki geliyor. Ama ekonomik durumumuz yok. Maaşlar da belli. İstanbul takımları, ilk 11'deki oyuncumuza verdiğimiz parayı 2 futbolcuya veriyor. Hayatın gerçekleri var. Trezeguet Trabzonspor'da kalmak istemiyordu. Performansını ortaya koyamadığını söyledi. Kiralamak zorundaydık. Bir şekilde buraya gelmiş. Ama burada tutmanın manası yok. Mutlu olduğu bir yerde performansını da ortaya koyabilirse satabiliriz diye düşündük." diye konuştu.

OSIMHEN ÖNERİLDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in kendilerine de önerildiğini dile getirdi.

"ESKİ TFF YÖNETİMİNİN EN BÜYÜK SORUNU ADALETTİ"

Doğan, eski TFF yönetimi konusunda; "Memnun olmadığımız en önemli konu adaletti. Herkes şikayetçiydi. Şimdi yeni bir yönetim var. Başkan dediğini yapar. Demediğini yapmaz." yorumunda bulundu.

YABANCI TALEBİ REDDEDİLDİ

Yeni federasyonun yabancı kontenjanı ile ilgili talepleri reddettiğini ifade eden Ertuğrul Doğan şunları aktardı; "Yabancı kuralıyla ilgili bizimle beraber Beşiktaş ve Galatasaray'ın da talebi oldu. TFF, bu talebi reddetti."

"KARTAL TEK MÜLK"

Kartal ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğan; "Burası kulübün tek mülkü. Kazandıranlardan Allah razı olsun. İki yer için daha görüşmelerimiz var. Trabzon'dakini saymıyorum. İstanbul'da 2 mülk üzerinde takibimiz devam ediyor. Başka gelir kaynakları yaratmamız gerekiyor. Yaptığımız birçok işlem var. Takipteyiz. 150 milyon euro seviyelerinde para bulduk ama bu sadece borcu frenlemeye yetti. Hem Bankalar Birliği hem faize ödüyorsun. Bu ekonomik değişimi gerçekleştirmeliyiz. Diğer kulüpler gibi arazilerimiz yok. Çıkış yakalamalıyız. Sürdürülebilir başarı için şart. Bu kadar parayı buldum. Büyük başkan. O uçak kalksın bu uçak insin derdim. Ben buldum verdim. Bulduğumu harcadım derdim. Zor olanı seçtim. Sıkıntılı günler geçirdik. Doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Tabloyu olumluya çevirebilirsek sürdürülebilir başarıdan bahsedebiliriz" diye konuştu.