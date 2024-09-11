Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre, Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. İşte müsabakalar ve düdük çalacak isimler...
Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük
Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan