Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor-Beşiktaş maçını...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Ali Şansalan orta hakem olacak. İşte müsabakalar ve düdük çalacak isimler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2024- 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024- 14:19