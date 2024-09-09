Trabzonspor, 25 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'in bonservisini, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'ye kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hırvat oyuncu, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giydi.