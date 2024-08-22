Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi playoff turu ilk maçında St. Gallen deplasmanına çıkıyor. Fotomaç'ın derlediği haberde, TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. İsviçre'deki ilk maçta galibiyet hedefleyen bordo mavililer, yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien karşısında veda eden Fırtına, Konferans Ligi'nde hata yapmak istemiyor.

TEK HEDEF GALİBİYET

İsviçre'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan St. Gallen önünde kazanarak hem moral depolamak hem de Avrupa'daki iddiasını göstermeyi amaçlayan temsilcimiz, hafta sonu ligde BAY geçtiği için maç oynamadan dinlenerek sahaya çıkacak. Bordo mavililerde sakatlığı olan Nwakaeme, kart cezalısı Eren Elmalı ve Malheiro forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen savunma oyuncusu Savic'in forma giyebileceği aktarıldı.

ÇİFT FORVET DENEMESİ

St. Gallen önünde avantaj arayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın antrenmanlarda, topa sahip olma, final pasları, kenar ortaları ve duran toplar üzerinde durduğu belirtildi. Avcı'nın hücum oyuncularına da daha fazla şut çekmelerini söylediği öğrenildi. Tüm planlarını turu geçip adını gruplara yazdırmak olarak belirleyen deneyimli teknik adamın hücum hattında Draguş ile birlikte Enis Destan'ı kullanabileceği kaydedildi. Dersine sıkı çalışan Avcı, camiayla da barışmak istiyor.

MÜTHİŞ HEYECAN ATV'DE

Konferans Ligi'nde playoff turu ilk maçına çıkacak temsilcimiz Trabzonspor'un deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile oynayacağı mücadele ATV'de olacak. St. Gallen- Trabzonspor karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi ve sonrası hem özel röportajlar hem de yorumlar futbolseverlerle buluşacak.

154. SINAV

Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa kupalarında 154. kez sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde 208 gol gördü. Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde 97, Kupa Galipleri Kupası'nda 12, Intertoto Kupası'nda 8 ve Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı

7. MÜCADELE

Fırtına, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak. Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz devi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

5. MÜSABAKA

Karadeniz devi, St. Gallen deplasmanında bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. maçını oynayacak. Sezona Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo- mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi. 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleyen Karadeniz devi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.

İLK KEZ RAKİP

Bordo mavili ekip, St. Gallen'le tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde daha önce İsviçre temsilcilerinden Basel'le iki kez eşleşti. Basel'le ilk olarak Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu gruplarında eşleşen bordo-mavili ekip, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine, deplasmanda 2-0 kaybetti. Konferans Ligi 2022- 23 sezonu son 16 turunda yine Basel ile rakip olan Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'de 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

St. Gallen: Watkowiak, Faber, Vallci, Ambrosius, Yannick, Quintilla, Görtler, Ruiz Stevanovic, Milosevic, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Lundstram, Okay, Visca, Draguş, Trezeguet, Enis Destan