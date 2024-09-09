13 Eylül tarihinde sona erecek olan transfer sezonuna kadar merkez orta saha ve kanat bölgesine birer takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, Takvim'de yer alan habere göre teklif ettiği isimlerin kulüplerinden yanıt bekliyor. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a, Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Biling için resmi kiralama teklifi yapılmıştı. İngiliz takımının Trabzonspor'un teklifine yanıt vermemesi kafaları karıştırdı. Oyuncunun da bu transfer için kararsız kaldığı ifade edildi. Bu nedenle Arjantinli futbolcu Alan Lescano için, Argentinos Juniors kulübüne de resmi teklif yapıldı. 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili yoğun uğraşlar devam ediyor. Güney Amerika takımının bonservis beklentisinin 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi. Karadeniz temsilcisinin bu rakamı hafta içinde değerlendirerek yeni bir yol haritası belirleyeceği aktarıldı. Öte yandan transfer yapılırsa, yabancı kuralında değişiklik olmadığından dolayı kontenjan sebebiyle birileri takımdan ayrılacak.