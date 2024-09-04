Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hareketlilik sürüyor.

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getiren Karadeniz ekibi, yeni hocasına kavuştu.

Şenol Güneş Trabzon'a geldi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK AÇIKLAMALARI:

"Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, "gel" dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır."

"Sözle ifade etmek doğru değil ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Umarım benden beklediklerini verebilirim. Onu yapmaya çalışacağız."