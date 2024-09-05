Trabzonspor Simon Banza'yı ve Serdar Saatçı'yı açıkladı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da tranfserin son günlerine girilirken hareketlilik sürüyor. Teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i getiren Karadeniz ekibi forvet ve stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi renklerine bağladığını açıkladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da tranfserin son günlerine girilirken hareketlilik sürüyor.

Teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i getiren Karadeniz ekibi forvet ve stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, Banza için Braga'ya üç taksit halinde 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.