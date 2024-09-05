Trabzonspor Simon Banza'yı ve Serdar Saatçı'yı açıkladı!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da tranfserin son günlerine girilirken hareketlilik sürüyor. Teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i getiren Karadeniz ekibi forvet ve stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi renklerine bağladığını açıkladı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2024- 22:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024- 22:41
Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da tranfserin son günlerine girilirken hareketlilik sürüyor.
Teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i getiren Karadeniz ekibi forvet ve stoper transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavililer, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Trabzonspor, Banza için Braga'ya üç taksit halinde 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.