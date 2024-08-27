Fırtına'da Onuachu ısrarı! Geri sayım başladı
Trabzonspor'dan stoper sürprizi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | 26 Ağustos
FİT CHURROS TARİFİ😋
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da St. Gallen maçı mesaisi! Trabzonspor'da St. Gallen maçı mesaisi! 23:53
F.Bahçe yeni teklif hazırladı! Fred'in partneri geliyor F.Bahçe yeni teklif hazırladı! Fred'in partneri geliyor 23:49
G.Saray'ın Lauriente teklifi belli oldu! İtalyan basını duyurdu G.Saray'ın Lauriente teklifi belli oldu! İtalyan basını duyurdu 23:29
Beşiktaş kiralık teklif yaptı! Yeni sol bek geliyor Beşiktaş kiralık teklif yaptı! Yeni sol bek geliyor 23:24
Trabzonspor'dan stoper sürprizi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... Trabzonspor'dan stoper sürprizi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 23:19
Alman basınından G.Saray iddiası! 'Dortmund görüşmeye açık' Alman basınından G.Saray iddiası! 'Dortmund görüşmeye açık' 23:15
Daha Eski
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Devler Ligi bileti alınırsa... G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Devler Ligi bileti alınırsa... 23:10
F.Bahçe'ye Fransız yıldız adayı! Listede ilk sırada F.Bahçe'ye Fransız yıldız adayı! Listede ilk sırada 23:03
Ferdi'nin alternatifi ortaya çıktı! Transferde rota Hollanda Ferdi'nin alternatifi ortaya çıktı! Transferde rota Hollanda 22:55
Fırtına'da Onuachu ısrarı! Geri sayım başladı Fırtına'da Onuachu ısrarı! Geri sayım başladı 22:46
F.Bahçe'de şoke eden Ferdi gerçeği! F.Bahçe'de şoke eden Ferdi gerçeği! 22:28
F.Bahçe'den stoper harekatı! Fred'in eski takım arkadaşı geliyor F.Bahçe'den stoper harekatı! Fred'in eski takım arkadaşı geliyor 22:19