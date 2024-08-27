Az transfer döneminde yerli ve yabancı birçok yıldızla anlaşma sağlayan Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-Mavililer'in 2022 yılında Beşiktaş'tan Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı için bir girişim yapacağı konuşuluyor. Takvim'in haberine göre; Portekiz ekibinin geniş oyuncu havuzunda çok fazla süre alması beklenmeyen oyuncu için bir kiralama teklifinin gündemde olduğu öğrenildi. Serdar konusunda teknik ekibin kesin kararı bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncunun Braga ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Portekiz ekibiyle 34 maça çıkan Serdar'ın 2 asisti bulunuyor. Genç stoper, Beşiktaş'ta ise 15 maçta görev almıştı. Bilindiği gibi Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Rayyan Baniya, İtalya Serie B takımlarından Palermo ile anlaştı. Trabzonspor o bölgeye bir takviye yapmayı planlıyor. Ayrıca Surinamlı stoper Stefano Denswil'in de takımdan ayrılması söz konusu. Stoper bölgesinde yaşanan ve yaşanması muhtemel ayrılıklar nedeniyle Trabzonspor stoper arayışlarını hızlandırdı.