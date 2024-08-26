Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor'da bir de ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer Rayyan Baniya'nın Palermo'ya kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Takımdaki şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak isteyen bordo-mavililerde, gelecek planlarında yer almayan Rayyan Baniya, İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'ya kiralandı.

Fırtına'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3.200.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini ödeyecektir." denildi.