Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Takımdaki şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak isteyen bordo-mavililerde, gelecek planlarında yer almayan Rayyan Baniya, İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'ya kiralandı.
Fırtına'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3.200.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini ödeyecektir." denildi.