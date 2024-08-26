Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı.

Bordo-mavili ekip 28 yaşındaki Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın sözle��mesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.