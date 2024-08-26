Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı.
Bordo-mavili ekip 28 yaşındaki Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın sözle��mesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.
Kamuoyuna Duyuru Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/Ki5vN6o9j4— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) August 26, 2024