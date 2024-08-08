UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'i ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Olimpiyatlar devam ediyor. Türkiye'den katılan her sporcuya başarılar diliyorum. Bu akşam da Filenin Sultanları final için oynayacaklar. Umarım bize bu akşam final heyecanı yaşatırlar.

Her seferinde daha iyiye gideceğiz. Tur nasıl yukarı doğru zorlaşıyorsa rakipler de zorlaşıyor. Bugün oynayacağımız rakip bir organizasyon takımı. Bu stadı tıklım tıklım gördüğümüzde daha rahat hissediyoruz. Onları mutlu etmek ve Trabzonspor'u daha iyi bir hale getirmek amacımız.

Her hafta kadro değişebilir. Rakibe ve oyuna göre her şey olabilir. Cihan Çanak'ın olması bir plan dahilinde. Savic ilk maçına çıkacak. Tercihlerimiz bu şekilde olacak. Gerisi oyuncuların ayaklarına kalmış.