Son dakika spor haberi: Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konfernas Ligi play-off turunda oynanacak olan St. Gallen maçı öncesinde açılamalarda bulundu. Avcı, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Avrupa'da bütün takımların saha organizasyonları var. 4-4-2, 4-1-3-2 formasyonunu saha içinde alıyorlar. Yaptıkları şiddetli baskılar zaman zaman sayısal olarak eksik olsa da en büyük özellikleri. Direkt oyunlar ve ikinci toplar. Onlara yapılan şiddetli baskılarda zayıf olduklarını gördük. Özellikle rakip sahada topa sahip olduklarında temas sayıları düşüyor. Duran toplar da bizim için önemli çözüm noktalarından bir tanesi."

"Trabzonspor taraftarlarının da takımın da camianın da morale, güvene, zamana değil, yakın zaman ihtiyacı var. Ben iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Son 2 oyuncumuzun da gelmesiyle beraber herkesin mutlu olabileceği Trabzonspor'u en yakın zamanda taraftarımızın önüne koyacağımızı düşünüyoruz. Umarım bu çıkış yarın burada başlar."

"Geçen haftaki Rapid Wien maçımız oyun olarak ve süre olarak benim antrenörlük yaşamımdaki en olumsuz maçtı. Rakibe saygı duymak gerekir ama bizim sahadan başımız dik çıkmamız gerekiyordu. Oyun; beni, ekibimi ve oyuncuları son derece yordu."

"Bu oyun artık detayların içine girdiği bir organizasyon oyunudur. 1-2 kişinin oyuna girmediği senaryoda organizasyon tamamen bozuluyor, biz geçen hafta bunu yaşadık. Sahanın içinde kaldık ve toplantımızda neleri yapamadığımızı konuştuk. Oyuncularımızla karşılıklı yüzleşerek toplantıdan çıktık. Rapid maçının ikinci yarısındaki yukarı giden oyun, ikinci maç ile tamamen geri düşmüştür, bizi çok üzmüştür. Maçtan sonraki görüntü yukarı gideceğimiz şeklinde, umarım. Rakibe göre ve performansa göre oyuncu değişikliklerimiz olacak. Nwakaeme'nin sakatlığı var, 2 cezalımız var. Rakibe göre kullanacağımız oyuncularımız olacak, umarım yarın bunun karşılığını verirler."

"İki transfer daha yaparsak devre arasına kadar hiçbir planımız olmayacak. Trabzonspor, İstanbul ile ekonomisiyle yarışmayacak, karakteriyle yarışacak. 2 transferi kısa süre içinde gerçekleştireceğiz, ben buna inanıyorum. İyi bir takım, zaman bunu gösterecek."

"Kenar oyunları futbolda çok değerli, buna köşe oyunları deniyor. Sayısal üstünlüğü kurmanız için özellikle. Trabzonspor'un son 3 forveti pivot forvet hepsi ligde iş yapmış oyuncular. Biz de bu yönde görüşmelerimizi sürdürüyoruz ama fiyatı da var. Umarım milli takım arası öncesi bu gerçekleşir ve o arayı hep beraber geçiririz."