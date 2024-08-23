Trabzonspor'un her konuda prensipte anlaşmaya vardığı Belçika ekibi Gent'te forma giyen Hyun-seok Hong'un transfer sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Güney Koreli orta sahanın menajerinden gelen talep, bordo-mavili kulübü çok şaşırttı. Sabah'ın haberine göre 25 yaşındaki 10 numaranın temsilcisi, Trabzonspor'dan sözleşmeye "6 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi eklenmesi yönünde istekte bulundu. Ancak buna sıcak bakmayan Trabzonspor yönetimi, bu talebin kabul edilmeyeceğini kesin bir dille reddetti ve 12 milyon Euro'luk bir öneride bulundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.