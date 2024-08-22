UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen'e konuk oldu. Bordo-mavili takımımız sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"45+'ya kadar 6-7 tane pozisyonumuz vardı. Orsic 1 sene sonra bence çok iyi bir maç oynadı. Okay'ı sarı kart, Orsic'i fiziksel durumu sebebiyle oyundan aldık. Sonrasında oyun dengelendi, belki oyunu vermedik ama oyunda bir gerileme oldu."

"İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta."

"Ozan - Edin bağlantısında çok olumsuz bir şey görmedim ama tekrar bakacağım. Dışarıdan bakınca zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Mendy de uzun zamandır stoper oynuyordu, bugün 83 dakika iyi bir 8 numara oynadı. Mendy'nin değişikliği performans değişikliği değildi, ayağında hafif bir tutması vardı. Yeni bir takım oluyoruz, bu tekrarları yaptıkça ve 1-2 eksiğimiz geldiğinde çok daha iyi ve keyifli bir takım olacağız diye düşünüyorum."

"Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz fazla. Bence pozisyona girmek önemli olan, oyuncu kalitesi ve tekrarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum."