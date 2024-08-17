Trabzonspor'da merakla beklenen forvet transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Paul Onuachu ve Wout Weghorst'tan bir türlü sonuç alamayan bordo-mavililer, rotayı Rey Manaj'a çevirmiş durumda. 27 yaşındaki oyuncunun önerilmesi üzerine girişimlere başlayan Fırtına'nın yaptığı teklif de ortaya çıktı. Bordo-mavililer, Sivasspor'un kapısını 4 milyon euro+Umut Bozok önerisiyle çaldı. Teklifte ayrıca bir oyuncunun daha yer aldığı öğrenildi.

ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

Fotomaç'ın haberine göre; Sivasspor'un ise bonservis beklentisinin 7 milyon euro olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Bu arada Manaj ile S.Arabistan ve İspanya'dan da bazı takımların ilgisi olduğu ve kırmızı-beyazlı ekibin ilgilenen bu takımlar arasında bir karar vereceği ifade edildi. Geçen sezon bonservis ödenmeden kadroya katılan Arnavut golcünün sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Süper Lig'de 33 maçta 18 golle kendini kanıtlayan Manaj'ın da Trabzonspor'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

1 YILDA DEĞERİNİ 3'E KATLADI

Bir dönem İnter'e transfer olan Manaj, burada tutunamadı. 2019'da 2 milyon euro'ya Albacate'ye gitti. İngiltere'de Watford'da oynadıktan sonra, geçen yıl Sivasspor'a imza attı. 36 maçta 22 gol ve 3 asistle piyasa değerini 1.4 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya kadar çıkarttı.

EURO 2024'TE OYNADI

Arnavutluk Milli Takımı'nda görev yapan 1.82'lik santrfor, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterdi. İtalya, Hırvatistan ve İspanyalı grupta 3 maçta da oynadı. 27 yaşındaki forvetin milli takım kariyerinde 36 maçta 7 gol ve 2 asisti bulunuyor.