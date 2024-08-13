Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Santrfor transferi için arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, gündemine yeniden eski oyuncusu Paul Onuachu'yu aldı. İşte İngiliz ekibine önerilen rakam...

Fırtına, forvet transferini nihayete erdirmek istiyor. Wout Weghorst'ta sonuç alamayan Trabzonspor, rotayı yeniden Paul Onuachu'ya kırdı. Fotomaç'ın haberine göre bordo mavililer Nijeryalı golcü için Southampton ile görüşmelere başlayacak. İngiliz kulübüne 2 milyon eurosu bonus olmak üzere 7 milyon euro öneren Karadeniz devi görüşmeleri tekrar açacak.

PİVOT SANTRFOR İSTEĞİ

4 resmi maçta gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, pivot santrfora ihtiyaç duyduklarını dile getirmişti. Weghorst için Burnley ile istenilen anlaşma zemini yakalanamadı. Bu sebepten dolayı bordo mavililerde Paul Onuachu ismi yeniden gündemde ilk sıraya taşındı. Nijeryalı yıldız da Trabzonspor'da oynamak istiyor.