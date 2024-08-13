Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçında Net Global Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor'da transferde çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili ekip, forvet transeri için rotayı Belçika'ya çevirdi. İşte detaylar...

Belçika basını, Trabzonspor'un transfer listesine Tolu Arokodare'yi aldığını iddia etti. Fotomaç'ta yer alan haberde bordo mavili kulübün daha önce de ilgilendiği Nijeryalı forveti yeniden gündeme taşıdığı öne sürüldü. Belçika'nın Genk takımında oynayan ve sezona 3 lig maçında attığı 2 golle iyi bir başlangıç yapan 23 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin olabileceği savunuldu.