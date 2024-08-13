Transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor son olarak Arsenii Batahov'u kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, oyuncunun maliyetini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Zorya ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Zorya'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-USD 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.