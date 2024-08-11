Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu ve "Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Yapamadığımız final pasları vardı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Adalesinde çekme oldu Savic'in, sakatlık oldu. Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı, 35 dakika doğruydu. Merkezden gelip sonuçlandıramadıklarımız vardı. 35'ten sonra bireysel hatalar vardı. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada kurtardı. Duran top kullandılar. Oyunu ikinci yarıda domine etmemiz gerekirken gelgitli bir oyuna döndü. Yapamadığımız final pasları vardı. Ceza sahası içinde koşular yapmalıydık. Girdiklerimiz var, verdiklerimiz var. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım.