Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri belli olacak. İki temsilcimiz her halükarda 3. eleme turunda seri başı olamayacak. İsviçre'de düzenlenecek kura çekimi heyecanla bekleniyor. Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimine ilişkin tüm detaylar...
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi 14:00, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi 15:00 ve UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi 16:00'da gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:
- Lille
- Rangers
- Slavia Prag
- Salzburg
Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok'u elerse 3. eleme turunda muhtemel rakipleri:
- Viktoria Plzen
- Dinamo Kiev
- Partizan
- Ajax
- Rapid Wien
- Molde
- Braga
- Sherif
Başakşehir'in 3. ön eleme turunda muhtemel rakipleri:
- Austria Wien
- Banik Ostrava
- Vaduz
- Vojvodina