Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Sivasspor ve Trabzonspor ilk haftada puanları paylaştı ve 1'er puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Draguş'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'in şutunda top üstten auta gitti.

25'inci dakikada orta sahada top kaybı sonrası aniden gelişen Sivasspor atağında Turgunboev ceza sahası içerisine kadar topu sürerek geldi. Turgunboev boşta olan Manaj'ı gördü, bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

30'uncu dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Bardhi geçti. Bardhi'nin sert şutunda kaleci Nikolic gole izin vermedi.

37'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Pritchard'ın sert şutunu kaleci Uğurcan güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

50'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Pritchard ceza sahası içerisinde Turgunboev'i gördü. Turgunboev'in şutunda top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

61'inci dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı kornerden sonra Emrah'tan pası alan Murat son çizgiden ortasını yaptı. Arka direğe inen topa Uğur sol ayağının üstü ile vuruşunu yaparak uzak köşeyi düşündü. Üst direğe çarpan top auta gitti.

66'ncı dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortaladığı meşin yuvarlağa Turgunboev sert vurdu, kaleci Uğurcan'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.

81'inci dakikada Menig'in sağ kanattan taşıdığı topa ceza yayı bölgesinden Pritchard ayak içiyle sert vurdu, Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

HACIOSMANOĞLU VE OTYAKMAZ MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, karşılaşmayı izlemek için Sivas'a geldi. Karşılaşma öncesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket taktim ederek Sivasspor forması hediye etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a plaket taktim etti. Daha sonra Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler tribündeki taraftarlara karanfil verdi.