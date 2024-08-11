Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu ve "Her anı doğru oynamamız lazım. Futbol hata, konsantrasyon kaybı kaldırmıyor. Kazanmak istiyorduk. 1 puana üzgünüz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte milli kalecinin o sözleri:

Kazanmak istiyorduk. Ligin ilk maçları gerçekten zor oluyor. İyi bir zeminde oynamadık, zeminler tam oturmamış oluyor. Bölüm bölüm iyi oynadık. Bölüm bölüm Sivasspor'un atakları vardı. Oyun yapılarını biliyorduk, Manaj ile 5-4-1 oynayıp uzun oynuyorlardı. İlk 30-35 dakika istediğimiz gibi gitti. Biraz bireysel biraz nasıl diyeyim hatalardan pozisyonlar verdik, bireysel özelliklerle pozisyona girdik. Her anı doğru oynamamız lazım. Futbol hata, konsantrasyon kaybı kaldırmıyor. Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilemeliyiz. 1 puana üzgünüz. Kafamızı kaldırıp Avrupa'daki rövanş maçına bakmalıyız.