TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına Avrupa'da sert esiyor! İşte o çarpıcı istatistik

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor. İşte detaylar...

Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.

8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.

Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.

TRABZON'DA 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

Kulvar

Maç

Sonuç

2021-22

UEFAKonferans Ligi 3. eleme

Trabzonspor-Molde

3-3

2021-22

UEFA Konferans Ligi play-off

Trabzonspor-Roma

1-2

2022-23

Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off

Trabzonspor-Kopenhag

0-0

2022-23

UEFA Avrupa Ligi Grup

Trabzonspor-Kızılyıldız

2-1

2022-23

UEFA Avrupa Ligi Grup

Trabzonspor-Monaco

4-0

2022-23

UEFA Avrupa Ligi Grup

Trabzonspor-Ferencvaros

1-0

2022-23

UEFA Konferans Ligi son 16 turu

Trabzonspor-Basel

1-0

2024-25

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu

Trabzonspor-Ruzomberok

1-0