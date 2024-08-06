İtalyan basınından Trabzonspor ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milannews24'te yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre; 29 yaşındaki forvetin Trabzonspor'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi. Haberin detayında ise Origi'nin Milan'dan ayrılma noktasında kulübe sıkıntı yarattığı ve takımda kalmak istediği yazılırken, Milan yönetiminin, bu sorunu en kısa sürede çözmeyi amaçladığı ifade edildi. Belçikalı golcünün Milan ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

2 GOLE KATKI YAPTI

Origi geçen sezon Nottingham'da 1 gol, 1 asist kaydetti. Futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız ismin Belçika Milli Takımı ile de görev aldığı 32 maçta 3 golü bulunuyor.