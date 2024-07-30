Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takviyelere devam ediyor. Bordo-mavili ekip, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu transfer sürecini tamamlamak için Trabzon'a geldi. | Trabzonspor haberleri

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takviyelere devam ediyor. Bordo-mavili ekip, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu transfer sürecini tamamlamak için Trabzon'a geldi.

İŞTE OKAY'IN İLK SÖZLERİ:

Çok mutluyum şu anda. Tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gidecek ve takıma katılacağım.

En çok stadyumu, stadyumdaki atmosferi özledim. Güçlü bir kadromuz var. Her şey yolunda gittiği takdirde ligde ve Avrupa'da başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de buna katkı sağlayabilirim.