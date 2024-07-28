Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, forvet transferine yoğunlamış durumda. Bordo-mavili ekip yeni sezonda şampiyonluk isterken, bu mevki için flaş bir hamleye imza atmak üzere. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Paul Onuachu'nun artık Trabzonspor'a dönmesi kolay gözükmüyor. Fırtına 7 milyon euro önerdi, Southampton yönetimi ise bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'dan aşağıya inmiyor. Fırtına'da artık B planı devreye alındı. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği isim ise tanıdık: Wout Weghorst. Beşiktaş'ın geçen sezon Burnley'den kiraladığı 31 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifi geri çevirmemiş ve Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Kara Kartal'da yarım sezon geçiren Weghorst, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 karşılaşmada 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekmişti.

1.5 MİLYONA KİRALANDI

Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan (31 maç, 21 gol ve 3 asist) Hollandalı santrfor, sezonun sona ermesiyle Burnley'ye dönmüş ve sonrasında bu kez Hoffenheim'a kiralanmıştı. Bundesliga ekibinde 30 maça çıkan ve 7 gol 4 asistlik katkı sağlayan Weghorst'un Ajax ile de görüşme halinde olduğu ve kısa zaman içerisinde geleceğiyle alakalı bir karar vermek istediği belirtildi. Alman temsilcisi, 1.97 boyundaki yıldızı kiralamak için Burnley'ye 1.5 milyon euro ödemişti. İngiliz kulübüyle 1 senelik daha kontratı bulunan Weghorst için tüm kozlar oynanacak. Abdullah Avcı'nın tecrübeli oyuncuya onay verdiği öğrenildi.

KIZ ARKADAŞI İKNA EDİLMELİ

Weghorst'un menajeri Mithat Halis: Weghorst'un Trabzonspor'a gelmesini benden fazla kimse isteyemez. Çünkü çok kazanırım. Ama kız arkadaşı ikna edilmeli. Beşiktaş'a gelirken Ceyhun Kazancı ona 1 hafta İstanbul'u gezdirmiş ve ikna etmişti. Aynı şekilde kız arkadaşı ikna edilirse Weghorst, Trabzon'a gelir.

Weghorst, Hollanda Milli Takımı ile çıktığı 39 maçta 12 gol attı. Piyasaya değeri 6 milyon euro olarak gözüken Hollandalı, Championship'te oynamak istemediğini söylüyor.

ONUACHU AÇIKLAMASI

Başkan Ertuğrul Doğan'ın bonuslarla birlikte 7 milyon euro'luk teklif yaptıklarını açıkladığı Paul Onuachu'nun kulübü Southampton'dan açıklama geldi. 2.01 boyundaki yıldızın transfer ihtimaliyle ilgili konuşan Southampton Teknik Direktörü Martin, "Paul için bir teklif aldık ve bu kulübün istediği paranın yanına bile yaklaşmadı" dedi. Martin ayrıca 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün ayrılma talebiyle ilgili olarak da "Bana farklı bir şey söylenirse size de söylerim. O sıkı çalışıyor. Henüz oynamaya hazır değil. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.