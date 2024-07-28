Herkes Onuachu'yu bekliyordu! Trabzonspor'dan transferde ters köşe

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip forvet takviyesi yapmak isterken, bu mevki olarak öncelik Onuachu'daydı. Şimdi ise flaş bir haber geldi. Fırtına, transferde ters köşe yapacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2024- 06:40