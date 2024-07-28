Herkes Onuachu'yu bekliyordu! Trabzonspor'dan transferde ters köşe
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip forvet takviyesi yapmak isterken, bu mevki olarak öncelik Onuachu'daydı. Şimdi ise flaş bir haber geldi. Fırtına, transferde ters köşe yapacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo mavililer, forvet takviyesi için listesini genişletiyor. Hollanda basını, Karadeniz devinin PSV Eindhoven'da forma giyen Luuk de Jong ile görüşmelere başladığını duyurdu. 33 yaşındaki Hollandalı santrforun PSV ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak belirtiliyor. Jong, kariyeri boyunca çıktığı 611 maçta 264 gol ve 135 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon ise 48 maçta 38 gol ve 18 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Trabzonspor'un, deneyimli forvet için önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Luuk de Jong her ne kadar başarılı bir sezon geçirse de PSV Eindhoven ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamadı. Tecrübeli futbolcu uzun yıllar daha futbol oynayabileceğini düşünüyor. Bu bağlamda en az 3 yıl daha sözleşme talebinde bulundu. Ancak PSV cephesi ile henüz bir anlaşma sağlanamadı.