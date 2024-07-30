TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Okay Yokuşlu'nun Trabzon'a geliş saati belli oldu!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Okay Yokuşlu'nun Trabzon'a geliş saati belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ardı arkasına flaş transferler yapmaya devam ediyor. Eski oyuncu Okay Yokuşlu ile tekrar anlaşan Fırtına, futbolcusuna kavuşuyor. Milli futbolcunun Trabzon'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024- 10:17