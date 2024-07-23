Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Bordo-mavili ekip, Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İşte sözleşme detayları... | Trabzonspor haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Bordo-mavili ekip, Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fırtına, oyuncu için Portekiz kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Trabzonspor, Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.