Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Bordo-mavili ekip, Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fırtına, oyuncu için Portekiz kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Trabzonspor, Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.