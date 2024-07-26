TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Wesley Hoedt ısrarı! Yeni teklif ortaya çıktı

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, takviyelere savunma hattı üzerinden devam etmeyi planlıyor. Sol stoper tandemini güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Wesley Hoedt ısrarını sürdürüyor. Fırtına, tecrübeli defans için yeni teklif yaptı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2024- 06:40