Bardhi, Vişça ve Trezeguet ile tamamlanan gol denklemi, bir organizasyondan çok bireysel yetenek barındırıyordu. İkinci yarıda ilk yarıya oranla daha tempolu başlamak isteyen Trabzonspor, final pas tercihlerinde çok önemli hatalar yaptı. İkinci yarıda da takımı ayakta tutan isim yaptığı birbirinden önemli kurtarışlarla Uğurcan oldu. Şu ana kadar 8 transfer yapan Trabzonspor'un özellikle orta sahada takımı yönetecek, oyun aklı olacak, tüm organizasyona şekil verecek çok özel bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu ise çok net bir şekilde ortaya çıktı. Trabzonspor belki Slovakya'dan skor olarak istediğini aldı ama oyun olarak ortaya koydukları yeni sezon öncesi umut vermekten uzaktı. Cihan Çanak'ın attığı ikinci gol ise bireysel yetenek, arzu, istek ve hepsinden önemlisi gerçek bir Trabzonsporlunun sahadaki yansıması oldu adeta. Kamp raporunda da yazmıştım bu sene çok adından söz ettirecek Cihan Çanak.