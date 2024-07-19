Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme ve transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan ayrıca Berat Albayrak'a özel olarak teşekkür etti. İşte tüm açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, konuk olduğu A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"ONUACHU'NUN TRANSFERİ OLUMLU İLERLİYOR"

Önümüzdeki hafta içerisinde Onuachu transferini noktalandırmak istiyoruz. Olumlu ilerliyor. B planı da hazır.

"UĞURCAN'IN AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİ VARDI"

Uğurcan bu şehrin evladı. Bu formayı giymekten gurur duyan bir Trabzonsporlu, duymayanlardan değil. Uğurcan'ın Avrupa'da oynama hayali var. Biz de bu hayalin gerçekleşmesi için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri, kendisine talip olursa gitmesine anlayış göstereceğimizin sözünü vermiştik. Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok.

"GOMEZ İLE İLGİLİ SIKINTIMIZ VAR"

Maxi Gomez ile ilgili sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR SANTRFOR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var.

"CHAM TRANSFERİ BİTECEK GİBİ DURUYOR"

Clermont yüksek bonservis istiyordu ama yavaş yavaş fiyat düşürdüler bu transfer bitecek gibi duruyor.

Lig başladığında eksiğimiz kalmayacak.

"ORTA SAHA İÇİN 3 İSİM VAR LİSTEDE"

3 orta saha ile görüşüyoruz. Biri bilinen yerli bir isim. Biri genç bir potansiyelli. Genç agresif teknik isimlere bakıyoruz. Lider bir stoper arayışımız var. Önemli bir isimle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Kartal arazisi için önümüzdeki hafta önemli bir açıklama yapacağız. Bu arazi bize 29 yıl önce, Sayın Bakan Faruk Özak'ın döneminde verildi. Tek arazidir, diğer İstanbul takımlarında olduğu gibi 10'larca arazi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli arazinin tekrar tahsisi için talimatı verdi. Murat Kurum Bey süreci hızlandırdı. 29 yıllığına daha kiralayacağız. Bir teşekkür de sayın Berat Albayrak'a. Yönetici olduğumuz dönemde yardımcı oldu. Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi. Önemli katkıları oldu. Çok iyi bir Trabzonsporlu, tüm ailesiyle birlikte.

Kartal arazisi ile Trabzonspor'un borcunu ciddi bakımda düşüreceğiz. Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Ekonomik olarak Trabzonspor'u bağımsız ve akademisiyle dünyaya örnek, kurumsal bir yapıya kavuşturacağız.

Bankalar Birliği konusunda, Kartal Arazisi için onayları çabuk alabilirsek Eylül ayı sonuna kadar bu işi bitireceğiz diye hesaplıyorum.

"MENDY'E TEKLİFLER VAR"

Mendy'e gelen teklifler var. 15 milyon Euro üstü teklif gelirse konuşuruz. Angers'in sonraki satıştan %20 payı var.