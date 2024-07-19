Trabzonspor ile Joaquin Fernandez'in yolları ayrıldı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. | Trabzonspor haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.