Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna Duyuru Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/LphBbfdZLJ— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) July 19, 2024