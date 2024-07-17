Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transfer çalışmaları ve Thomas Meunier ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Doğan, Meunier'in sözleşmesini feshederek ayrılması ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Açıklayamayacağımız ailesel durumu nedeniyle ayrılmak istedi. Sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala yani 23.55'te oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Ayrılması değil ama maili 5 dakika kala atması bizi üzdü. Saygı duyduğumuz bir isim ama 5 dakika kala olmadı. Ortada bir kulüp yokken sözleşmesini sonlandırdı. Yapılan bu hareketten sonra Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi ve gideceği kulüp için dava açacağız."

ONUACHU VE CHAM ILE GÖRÜŞÜYORUZ

Doğan, "Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Bu şehri beğenmeyen, Trabzonspor'da kalamaz. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı. Transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi veren başkan, "Altı transfer yaptık, 11 oyuncu ile imza aşamasındaydık. Paul Onuachu'nun kulübü 10 milyon üzerinden bonservis istedi. Muhammed Cham için kulübünün ona benzer bir bonservis beklentisi var. Temaslarımız yoğun. Rakamlar düşmeye başladı. Bunun dışında üç oyuncu ile son aşamadayız. Gecikmenin nedeni isimlerin basında çıkmış olması" diye konuştu.