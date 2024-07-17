Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Bordo mavililerde Thomas Meunier sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.

Yeni bir sağ bek arayışına geçen Fırtına ise aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Trabzonspor'un, Portekiz Ligi takımlarından Boavista forması giyen 23 yaşındaki Pedro Malheiro için kulübüyle resmi temasa geçtiği öğrenildi.

Geçen sezon toplam 35 maça çıkan Malheiro, 2 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan başarılı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.