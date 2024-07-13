2024-2025 sezonu için Macaristan'da kampa giren Trabzonspor, burada Zeleznicar'la hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Muhammet Taha, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Umut Bozok.
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Zeleznicar 0-0 Trabzonspor
ZELEZNICAR PANCEVO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.