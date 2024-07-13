Zeleznicar Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Zeleznicar-Trabzonspor canlı anlatım)

Önümüzdeki sezon için Macaristan'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Zeleznicar ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2024- 19:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024- 19:41