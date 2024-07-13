Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı CANLI | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçı yapılacak. Kritik mücadele öncesinde birçok detay araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2024- 10:46