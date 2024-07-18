Yıldız stoperden flaş transfer açıklaması! "Trabzonspor beni istiyor"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Stoper takviyesi için arayışlarıını sürdüren bordo-mavili ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız stoper, Trabzonspor'un kendisini istediğini açıkladı. İşte o isim...

Karadeniz devi, Danimarka ekibi Kopenhag forması giyen 28 yaşındaki stoper Denis Vavro için girişim yapmıştı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Slovakya Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden 1.89 boyundaki futbolcu, Trabzonspor ile ilgili açıklama yaptı. Vavro, "Bana biraz ilgi var. Ancak iyi bir teklif olmalı ve Kopenhag'ın ne diyeceğini göreceğiz. Eğer kulüp kalmamı istiyorsa, o zaman bir görüşme yapmamız gerekir. Trabzonspor benimle ilgileniyor. Trabzonspor'a gitmek isteyip istemediğimi bilmiyorum ama ne olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

HAMSIK VE KUCKA BİLGİ VERDİ

Vavro: "Hamsik ve Kucka, Trabzonspor'da oynadılar ve mükemmel bir kulüp olduğunu söylediler. Önümüzdeki günlerde ya da haftalarda neler olacağını göreceğiz."