Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, bordo-mavililer ile yakaladığı başarılı dönem hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, bordo-mavililer ile yakaladığı başarılı dönem hakkında da konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

Rekabetler takımlar için faydalı olan şeylerdir. Takıma katkıda bulunacak şeylerdir. Hem ben hem Trezeguet, hem Orsic, tabii ki burada oynayabilecek, kalitesini göstermiş, yeteneklerini göstermiş oyuncularız. Biz rekabeti kendi açımızdan değil, takım açısından göstermeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz.

Ben Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon bir takımdan ayrılmıştım. Topa hükmeden bir takımdan ayrılmıştım.

Hazır olmak için tam bir tarih verebilmek çok kolay değil.

Bana soracaksanız, tabii ki ben de şampiyon olmak isterim. 10 kez arka arkaya şampiyon olmak isterim. Böyle bir fırsat varsa iki elimle kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Ama tabii ki hedeflerimizden bir tanesi bu.

Şampiyonluk senesinde de aynı olmuştu, benzer bir dönemden geçmiştik. Hocamızı tanıyoruz. Şampiyonluk senesinden önce hocamızla çalışma fırsatı bulduğum için hocamızı daha net tanıma fırsatı bulmuştum. Hocamız kararlı bir hoca. Her zaman kararlı.

Ben hocamızı çok yakından tanıyorum. Daha önce de çalışma fırsatı bulduğum için, kendisinin neler isteyeceğini biliyorum. Kendisine güveniyor, inanıyorum. Saha içerisinde onun verdiği direktiflerle, ondan aldıklarımızı, öğrendiklerimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız. Yine o sezondaki gibi başarılı olmaya çalışacağız.