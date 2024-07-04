Fırtına, uzun zamandır Clermont'un 10 numarası Muhammed Cham'i istiyor. 23 yaşındaki 10 numara ikinci lige düşen takımından ayrılmak istiyor ve idmanlara çıkmamaya başladı. Çekya sitesi infotbal. cz ise şok bir iddiada bulundu. Fotomaç'ın derlediği haberde, Cham için Trabzonspor ve Slavia Prag'ın devrede olduğunu ama futbolcunun menajeri ile birlikte Prag'ı ziyaret ettiğini öne sürdü. Bu transferde Slavia'nın bir adım önde olduğunu duyurdu. Hatta Slavia'nın 5 milyon euro'luk teklifi sonrası Fırtına'nın aynı paraya çıktığını öne sürdü.