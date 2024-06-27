Orta sahayı Marcelino Nunez ile güçlendirmek isteyen bordo mavili yönetim, Championship ekibi Norwich City'nin yüksek bonservis talebine rağmen transfer ısrarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre İngiliz ekibi, 24 yaşındaki Şilili oyuncunun Copa America'da kendini göstermesini ve fiyatını artırmasını bekliyordu. Ama planı ters tepmiş durumda. Peru ile oynanan ilk maçta son derece vasat oynayan ve eleştirilen Nunez, Arjantin sınavında yedek kaldı. Sadece son 14 dakika oyuna girdi ama yine etkisiz kaldı. Bu performans sonrası Norwich City'nin Trabzonspor'un 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul etmesi bekleniyor.