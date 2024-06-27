Fırtına'ya Slovak stoper! Guardiola hayran kalmıştı
Fırtına'da Nunez ısrarı sürüyor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (26 Haziran)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Dortmund'dan F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Dortmund'dan F.Bahçe'ye sürpriz teklif! 01:21
G.Saray'da öncelik 8 numara! Adaylar netleşti G.Saray'da öncelik 8 numara! Adaylar netleşti 01:18
F.Bahçe'ye Morata müjdesi! İspanyollar yazdı F.Bahçe'ye Morata müjdesi! İspanyollar yazdı 01:01
F.Bahçe'den orta saha sürprizi! Menajerine şartlar soruldu F.Bahçe'den orta saha sürprizi! Menajerine şartlar soruldu 00:30
Fırtına'da Nunez ısrarı sürüyor Fırtına'da Nunez ısrarı sürüyor 23:37
Fırtına'nın yeni transferi Ozan Tufan Trabzon’da! Fırtına'nın yeni transferi Ozan Tufan Trabzon’da! 23:05
Daha Eski
Fırtına'nın yeni transferi Ozan Tufan Trabzon’da! Fırtına'nın yeni transferi Ozan Tufan Trabzon’da! 22:58
Cimbom'a Avusturyalı maestro! Cimbom'a Avusturyalı maestro! 22:51
Beşiktaş'tan transfer çıkarması! 3 isim birden.. Beşiktaş'tan transfer çıkarması! 3 isim birden.. 22:40
Beşiktaş'ta Hummels için geri sayım! Son 2 gün Beşiktaş'ta Hummels için geri sayım! Son 2 gün 21:55
Fırtına'ya Slovak stoper! Guardiola hayran kalmıştı Fırtına'ya Slovak stoper! Guardiola hayran kalmıştı 21:39
İtalyanlar Oosterwolde'nin peşinde! F.Bahçe'nin bonservis talebi... İtalyanlar Oosterwolde'nin peşinde! F.Bahçe'nin bonservis talebi... 21:36
SON DAKİKA