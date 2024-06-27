Orta sahayı Marcelino Nunez ile güçlendirmek isteyen bordo mavili yönetim, Championship ekibi Norwich City'nin yüksek bonservis talebine rağmen transfer ısrarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre İngiliz ekibi, 24 yaşındaki Şilili oyuncunun Copa America'da kendini göstermesini ve fiyatını artırmasını bekliyordu. Ama planı ters tepmiş durumda. Peru ile oynanan ilk maçta son derece vasat oynayan ve eleştirilen Nunez, Arjantin sınavında yedek kaldı. Sadece son 14 dakika oyuna girdi ama yine etkisiz kaldı. Bu performans sonrası Norwich City'nin Trabzonspor'un 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul etmesi bekleniyor.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Nunez ısrarı sürüyor
Yaz transfer döneminin liderli olan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Birçok ismi kadrosuna katan bordo-mavililer, Marcelino Nunez için yoğun mseai harcıyor. Fırtına, yıldız isim için ısrarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2024- 06:40