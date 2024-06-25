Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, art arda transferlerini açıkladı. Karadeniz ekibinde yapılan antremanda takıma yeni katılan Borna Barisic ve John Lundstram ilk antremana çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram ilk antrenmanlarına çıktılar.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya takımın yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram da yer aldı.

Antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.