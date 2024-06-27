Son dakika spor haberi: Trabzonspor, yeni sezon için kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Açıklamaya göre Fırtına, milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.