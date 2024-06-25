Transfere hızlı giren Trabzonspor, 1 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampı öncesi iyice vites artırdı. Fotomaç'ın haberine göre orta sahaya üst düzey bir oyuncu almak isteyen bordo-mavililer, Marcelino Nunez konusunda yoğun uğraş veriyor. Norwich forması giyen 24 yaşındaki Şilili yıldıza, hem scout ekibi hem de teknik direktör Abdullah Avcı tam not verdi. Nunez'in orta alandaki eksik parçayı tamamlayacağı düşünülürken, kısaorta vadede önemli bonservis kazancı sağlayabileceği de öngörülüyor. İlk etapta 3.5 milyon euro'luk teklif yapan yönetim, rakamı yükseltti ve 4.5 milyon euro'ya çıkardı. İngiliz ekibiyle yoğun şekilde pazarlıklar devam ederken, Nunez'le de temaslar sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'un Marcelino Nunez inadı! Yeni teklif ortaya çıktı
Yaz transfer dönemine hareketli bir giriş yapan Trabzonspor, takviyelere devam etmeyi planlıyor. Bordo-mavili ekip, 24 yaşındaki Şilili yıldız Marcelino Nunez için Norwich’in kapısını yeniden çaldı ve fiyatı yükseltti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 25.06.2024- 06:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024- 09:56