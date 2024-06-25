Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavili ekip gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Trabzonspor ekip, Draguş'u KAP'a bildirdiğini açıkladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.