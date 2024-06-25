Son dakika spor haberi: Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bordo-mavili ekip, Draguş'u KAP'a bildirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili ekip gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Trabzonspor ekip, Draguş'u KAP'a bildirdiğini açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.