Trabzonspor'dan transfer açıklaması! "Bahsi geçen oyuncu..."

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin birçok isimle ilgilendiği biliniyor. Ancak kulüp resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Fırtına, o ismi listesinde bulundurmadığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
AÇIKLAMA Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur.— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) May 26, 2024