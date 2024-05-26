Trabzonspor'dan transfer açıklaması! "Bahsi geçen oyuncu..."

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin birçok isimle ilgilendiği biliniyor. Ancak kulüp resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Fırtına, o ismi listesinde bulundurmadığını açıkladı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024- 16:34